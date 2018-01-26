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СКР опроверг проведение проверки на экстремизм кинотеатра «Пионер»

Следственный комитет России опроверг проведение проверки на экстремизм в отношении столичного кинотеатра «Пионер». Об этом ТАСС заявила представитель ведомства Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве такая проверка не проводится», - заявила она. Ранее в СМИ появилась информация, что следователи СК по Западному административному округу Москвы начали проверку по статье «Экстремизм».

Ранее журналистка AFP Ола Циховлас написала в Twitter, что в московском кинотеатре «Пионер» после окончания сеанса фильма «Смерть Сталина», у которого ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, появились сотрудники правоохранительных органов.

«Пионер» показал «Смерть Сталина» три раза: два сеанса прошли в четверг и один - сегодня с утра. Согласно КоАП кинотеатр могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения. В случае повторного нарушения штраф составит 100 000–200 000 руб. Также работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.

Как проходил первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»