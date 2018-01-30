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Пользователи Skype в России и за рубежом жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи Skype в России и за границей жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector. Также пользователи пишут о проблемах с приложением в Twitter и соцсетях.

«Проблемы в работе Skype фиксируются приблизительно с 08.45 по времени восточного побережья США (16.45 мск - ред.)», - уточняется в сообщении Downdetector. В частности, большинство пользователей сервиса не могут войти в приложение, текстовые сообщения не приходят адресату.

В компании знают о проблеме и пытаются оперативно устранить ее. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сбои наблюдаются у пользователей в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а также на территории Белоруссии, Украины, ряда европейских стран. На проблемы в работе сервиса жалуются и в США - в Нью-Йорке, Бостоне, Торонто.

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