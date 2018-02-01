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Netflix продолжил съемки «Карточного домика»

Кинокомпания Netflix возобновила съемки финального - шестого - сезона политического триллера «Карточный домик», пишет The Hollywood Reporter. В актерскую труппу вошли актриса Дайан Лэйн, известная по фильмам «Неверная», «Под солнцем Тосканы» и получившая номинацию на «Эмми» за роль в мини-сериале CBS «Одинокий голубь», а также актер Грег Киннер, снимавшийся в «Сабрине», «Вам письмо» и «Сестричке Бетти». Дата выхода нового сезона не называется.

В конце 2017 г. производство сериала было приостановлено из-за сексуального скандала вокруг актера Кевина Спейси – главного героя фильма, Френка Андервуда. Netflix отказался продолжать съемки с его участием. Из-за этого последний сезон окажется короче, в нем будет всего восемь серий вместо обычных 13. Его сюжет будет развиваться вокруг героини супруги героя Спейси – Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт. В книге Майкла Доббса, ставшей основой сюжета сериала, Фрэнк Андервуд умирает.

Исключение Спейси из съемочного процесса обошлось Netflix в $39 млн – таковы потери от «невыпущенного контента», который компания решила «не продвигать» из-за «неожиданных обвинений», указывается в отчете за IV квартал 2017 г. Помимо «Карточного домика» Netflix отказался от выпуска биографической картины «Гор», в которой Спейси был исполнителем главной роли и продюсером.

Ранее стало известно, что кинокомпания Sony Pictures планирует вырезать сцены с участием Спейси из драмы Ридли Скотта «Все деньги мира».