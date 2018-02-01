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На космодроме Восточный прошел третий в его истории запуск ракеты-носителя

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Восточный 1 февраля. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса». Этот старт стал третьим в истории космодрома.

К 5.16 утра по московскому времени произошло штатное отделение третьей ступени ракеты-носителя. На 6.06 и 6.12 мск запланировано отделение спутников дистанционного зондирования земли «Канопус-В» № 3 и № 4, а в 07.33 и 07.50 – девяти малых спутников. В их числе четыре LEMUR 3U CubeSat из США компании Spire, четыре S-NET Берлинского технического университета и один D-Star One немецкой компании German Orbital Systems.

Как передает РБК со ссылкой на «Роскосмос», все космические аппараты застрахованы. Сам запуск – в «ВТБ страховании», а ответственность при запуске и стартовый комплекс — в компании «Согласие». Общая сумма страховки превысила 10 млрд руб.

Второй запуск с Восточного, состоявшийся 28 ноября, закончился неудачей. Тогда с космодрома стартовала ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-1 и 18 космическими аппаратами. Разгонный блок «Фрегат» со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту, но позже стало известно, что на целевую орбиту спутники не выведены и связи с ними нет. В «Роскосмосе» выяснили, что нештатная ситуация произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока.

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