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App Store назвал причину исчезновения Telegram из магазина приложений

Telegram был временно удален из магазина приложений App Store в связи с получением информации о распространении через мессенджер детской порнографии, сообщил изданию 9to5Mac старший вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер.

«Telegram был удален из App Store, поскольку команда магазина была предупреждена о нелегальном контенте, в частности - о детской порнографии», – сказал Шиллер.

Помимо удаления запрещенного контента от Telegram потребовали принять меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.

1 февраля Telegram и Telegram X стали недоступны для скачивания с iPhone в App Store. В тот же день мессенджер вернулся в магазин приложений. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что Apple вынесла предупреждение о том, что пользователям мессенджера был доступен неприемлемый контент.

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