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Еврокомиссия увидела вред для конкуренции в покупке Apple сервиса Shazam

Еврокомиссия собирается в ближайшее время дать оценку возможной сделке по покупке американской Apple британского сервиса распознавания мелодий и изображений Shazam. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Евросоюза предложенное приобретение Shazam компанией Apple. Еврокомиссия считает, что эта сделка может неблагоприятно повлиять на конкуренцию в Европейской экономической зоне», - говорится в сообщении.

В декабре Apple заявила о планах по покупке сервиса Shazam. Проверить сделку на соответствие положению ЕС о слияниях первой попросила Австрия. Позже к ее запросу присоединились другие страны.

В сентябре представители Shazam сообщили, что мобильное приложение сервиса было скачано более 1 млрд раз.

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