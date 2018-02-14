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В Китае разблокировали «В контакте»

Власти Китая разблокировали «В контакте», социальная сеть теперь полностью доступна на территории страны, включая мобильную версии сайта и приложение для смартфонов, сообщает пресс-служба соцсети.

«В контакте» соблюдает законы стран, в которых работает, отмечается в сообщении: если сообщества и пользователи распространяют противоречащие местному законодательству материалы, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны.

В своей работе «В контакте» практикует гибридный метод модерации. На первом этапе команда соцсети не более одного часа, а обычно в течение нескольких минут анализирует жалобы пользователей, переданные с помощью кнопки «Пожаловаться». На втором этапе модераторы получают сигнал о принятом решении из первого этапа и запускают машинный поиск запрещенного контента на всем сайте, который затем блокируется и делает невозможным загрузку копий в будущем. Социальная сеть также реагирует на сигналы государственных регуляторов, отмечается в сообщении.

Доступ к российской социальной сети был заблокирован в Китае в начале 2016 г.