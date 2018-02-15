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Годовая выручка «Яндекса» выросла почти на четверть

Годовая выручка «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. При этом за IV квартал 2017 г. чистая прибыль «Яндекса» выросла на 189% год к году до 3,5 млрд руб., а выручка за этот же период увеличилась на 26% до 27,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Во многих отношениях это был год больших перемен, приводятся в сообщении слова руководителя группы компаний «Яндекса» Алексея Воложа. Компания расширила возможности поиска, а также улучшила проекты «Дзен» и «Яндекс.Такси», отмечает он.

По собственным данным, «Яндекс» занимал 56,5% на российском поисковом рынке в IV квартале 2017 г. При этом в III квартале его доля была меньше – 54,9%.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году