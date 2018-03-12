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Маск рассказал о сроках полетов и «прямой демократии» на Марсе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал сроки испытания корабля для полета на Марс. Первые «короткие полеты туда и обратно» могут произойти в первой половине 2019 г., передает его слова Fortune. «Прямо сейчас мы строим корабль, первый межпланетный корабль для полетов на Марс», - сказал он на ежегодной ярмарке технологий в Остине.

Маск отметил, что SpaceX проложит человечеству дорогу на Марс. «Как только это (полет на Марс) получится у нас… другие страны и компании пойдут и сделают то же самое», - отметил он. Маск надеется, что предприниматели создадут такую инфраструктуру для будущей колонии на Марсе, что там можно будет съесть пиццу в ночном клубе. Он также предположил, что наиболее подходящей формой правления на Марсе станет «прямая демократия», при которой граждане смогут голосовать непосредственно по интересующим их вопросам.

В феврале SpaceX осуществила пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. На ее борту находился вишневый Roadster самого Маска, а в салоне автомобиля играла песня Дэвида Боуи Space Oddity. Пуск прошел успешно. Автомобиль был выведен на гиперболическую орбиту.

Как прошел пуск Falcon Heavy