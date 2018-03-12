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Основатель Amazon назвал Землю лучшей планетой в Солнечной системе

Основатель Amazon Джефф Безос назвал Землю лучшей планетой в Солнечной системе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам миллиардера, люди отправили множество космических аппаратов к каждой планете Солнечной системы, но Земля - «лучшая из них». «Мир, в котором мы живем, - абсолютная жемчужина», - уверен бизнесмен.

С таким заявлением создатель онлайн-ритейлера выступил 10 марта на гала-ужине The Explorers Club - профессионального сообщества, пропагандирующего научное познание окружающего мира. Там Безос получил награду имени астронавта Базза Олдрина, отмечает агентство.

Главный исполнительный директор Amazon был не единственным миллиардером, который посетил мероприятие. На ужине, в частности, были руководитель американской Majestic Realty Эдвард Роски, шведский дипломат и председатель совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals Фредерик Паулсен. Среди 1200 гостей оказался и Джеймс Ловелл - первый человек, который дважды летал к Луне в составе миссий Аполлон 8 и Аполлон 13.

Гостей угощали жареной игуаной, тарантулами и тараканами, пишет Bloomberg. На мероприятии присутствовала и мать Безоса Джекки. Она рассказала, что хочет полететь в космос. Сам Безос, говоря о космических полетах, намекнул на то, что будет увеличивать траты на свой космический проект, направляя туда «выигрыш в лотерею Amazon». Миллиардер отказался уточнить, о каких суммах на космические путешествия идет речь. Но, по словам Паулсена, сидевшего за соседним столом, Безос мог бы потратить все свои средства на это, обеспечив прежде всем необходимым маму.

Американский Forbes 6 марта опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей планеты, который впервые в истории возглавил Безос. Его состояние издание оценило в $112 млрд. Основу состояния Безоса составляют акции Amazon, которые в этом году подорожали почти на 60%.

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