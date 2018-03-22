Netflix разработал собственный шрифт

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Россия сменит посла в Аргентине вне связи с кокаиновым скандалом

Новым послом России в Аргентине может стать заместитель руководителя департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. Речь идет о плановой смене вне связи с кокаиновым скандалом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме. «Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам», - сообщил источник.

Нынешний посол в Аргентине Виктор Коронелли работает в южноамериканской стране с 2011 г., и, таким образом «речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом)», сказал источник агентства. Комитет сегодня же поддержал кандидатуру Коронелли на пост посла России в Мексике.

Согласно процедуре, МИД России вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента России.

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

По официальной версии российской стороны, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все они были арестованы в декабре 2017 г., а еще один организатор поставки, которым, по сообщению агентства «Росбалт», был бывший технический сотрудник российского посольства в Берлине Андрей Ковальчук, арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины). 1 марта Ковальчука задержали в пригороде Берлина по запросу российской стороны и арестовали до принятия решения о его выдаче России.

Сами обвиняемые вину отрицают, но признают, что занимались пересылкой с использованием возможностей посольства элитного кофе, сигар и алкоголя, чтобы избегать таможенных пошлин.

Российскую версию поставил под сомнение экономист Максим Миронов, чьи дети учатся в школе при российском посольстве, где был обнаружен кокаин. По его версии, пронести столько кокаина и хранить его в школе малозначительному техническому сотруднику невозможно. А значит, полагает Миронов, в организацию канала были вовлечены люди более высокого уровня, скорее всего из спецслужб. Посольство России в ответном заявлении связало выступление Миронова с его стремлением «сделать себе имя на оплевывании нашей страны и ее внешнеполитической службы».

Всем фигурантам «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.