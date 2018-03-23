Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ
Депутаты Госдумы приняли в новой редакции закон, запрещающий размещать рекламу на квитанциях для оплаты услуг ЖКХ, сообщает «РИА Новости». Согласно документу на платежках разрешается размещать только социальную рекламу и справочную информацию.
Первая версия закона была принята Госдумой 23 ноября 2017 г., однако 29 ноября Совет Федерации отклонил ее. В изначальной редакции документа запрет распространялся на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.
Законопроект о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ был внесен в Госдуму в 2014 г. По мнению авторов инициативы, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.
Самые эффективные депутаты Госдумы
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля для бизнеса (4 законопроекта), развитие АПК (1), парламентский контроль (1), поддержка меценатства (2)
Основной вклад по баллам: расселение аварийного жилья и защита жилищных прав граждан (4), благоустройство территорий (2), развитие МСУ и поддержка местных бюджетов (1) и другие
Основной вклад по баллам: расселение аварийного жилья, капремонт и жилищные права (5), благоустройство территорий (2), налоговое администрирование (2), расширение полномочий регионов и развитие МСУ (2), дорожное движение
Основной вклад по баллам: жилищное самоуправление, жилищная безопасность и защита жилищных и имущественных прав граждан (8 законопроектов), социальная поддержка и пенсионные права (8), права автомобилистов (3), защита заемщиков и вкладчиков (2), депутатский статус и парламентский контроль (2), поддержка самозанятых и экономическая политика (2), конституционная реформа (1), демография (1), зоозащита (1)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и села (4 законопроекта), экономическая и ценовая политика (2), социальная поддержка (1), государственные праздники (1)
Основной вклад по баллам: защита прав заемщиков и вкладчиков (5), отраслевой лоббизм для развития банковского и финансового рынка (4), защита дольщиков (2), поддержка бизнеса (2), корпоративное право (4)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1), отраслевой и региональный лоббизм (1), патриотизм (1)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1)