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Тим Кук призвал ужесточить правила конфиденциальности в связи с утечкой данных в Facebook

Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук считает, что необходимо ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Об этом он заявил на форуме в Пекине, комментируя утечку данных пользователей Facebook. Кук считает, что нужны «хорошо продуманные» правила, которые бы препятствовали объединению информации и применению ее новыми способами без согласия пользователей.

«Каждый имеет возможность узнать, что вы просматривали в течение нескольких лет, кто находится в списке ваших контактов, кто есть в их контактах, что вам нравится и не нравится, и другие интимные детали вашей жизни, – с моей точки зрения, такой возможности не должно быть», – приводит Bloomberg слова Кука.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

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