Тим Кук призвал ужесточить правила конфиденциальности в связи с утечкой данных в Facebook

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Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук считает, что необходимо ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Об этом он заявил на форуме в Пекине, комментируя утечку данных пользователей Facebook. Кук считает, что нужны «хорошо продуманные» правила, которые бы препятствовали объединению информации и применению ее новыми способами без согласия пользователей.
«Каждый имеет возможность узнать, что вы просматривали в течение нескольких лет, кто находится в списке ваших контактов, кто есть в их контактах, что вам нравится и не нравится, и другие интимные детали вашей жизни, – с моей точки зрения, такой возможности не должно быть», – приводит Bloomberg слова Кука.
Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с блогером Юрием Дудем. Политик обещал избавиться от усов, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В противном случае блогер должен был побриться налысо.
«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», – написал Грудинин в Instagram.
В пятницу, 23 марта, Центризбирком огласил окончательные результаты выборов, согласно которым Грудинин набрал 11,77% голосов, став вторым.
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В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города. На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену.
Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя.
Местные жители собрались, чтобы посмотреть на снос. Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли.
Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о связи депутата Верховной рады Надежды Савченко с Кремлем. Так он прокомментировал утверждение о том, что Савченко была завербована российскими властями, когда находилась в тюрьме в России.
Песков в шутку предположил, что это версия британских властей. «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир» (цитата «Интерфакса»). Арест Савченко – это «глубоко внутренне дело Украины», добавил Песков.
Савченко задержали 22 марта на выходе из Верховной рады. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии следствия, она планировала совершить военный переворот в стране. В пятницу, 23 марта, суд в Киеве принял решение арестовать Савченко на два месяца. Савченко считает решение о своем задержании политическим, она объявила голодовку.
Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Надежда Савченко приехала в Москву, сообщил в Twitter ее российский адвокат Илья Новиков. Она присутствовала на заседании в Верховном суде России, который рассматривал апелляцию на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Ранее суд Грозного приговорил их к 20 и 22,5 года колонии за участие в боевых действиях в Чечне в 1990-х гг.
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Михаил Воскресенский / РИА Новости
Савченко объяснила в Facebook, что ей важно поддержать сограждан хотя бы присутствием. Она призвала других депутатов Рады и журналистов поехать на это судебное заседание
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Ольга Сиверкина/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывшей военнослужащей Украины Надежде Савченко въезд на российскую территорию не запрещали. «Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию России» - так он прокомментировал информацию о том, что она приедет в Москву. «Кремль не будет реагировать на приезд Надежды Савченко в Москву. Здесь не на что реагировать», - заявил он
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Артем Геодакян/ТАСС
По версии суда и следствия, Клых и Карпюк (слева направо на экране) были членами запрещенной в России организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 г. воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований в Чечне
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Артем Геодакян/ТАСС
Адвокат Илья Новиков и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховного суда России
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Кремль опроверг сообщения СМИ о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у президента Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. «Нет. Это не так», – сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова сообщила, что экс-полковник ГРУ несколько лет назад написал письмо Путину, в котором попросил помиловать его и разрешить вернуться в Россию.
«В 2012-м, по-моему, он (Сергей Скрипаль – ред.) мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона», – рассказал Тимошков. По его словам, Скрипаль говорил, что хочет вернуться в Россию, потому что у него там родственники.
Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.
4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.
«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.
Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».
Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.
Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.
100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа
Patrick Semansky / AP
20 января. Состоялась инаугурация Дональда Трампа. Он выступил с жесткой речью, назвав социально-экономическую политику предшественников «американской мясорубкой» и пообещав принимать решения в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики исключительно в интересах американских рабочих и их семей
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Andrew Harnik / AP
Споры о том, сколько человек посетило церемонию (в реальности – в 2-3 раза меньше, чем первую инаугурацию Обамы), привели к появлению еще одного крылатого выражения, на которые были столь богаты связанные с Трампом события последнего года, – «альтернативные факты»
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John Minchillo / AP
21 января. Уже на следующий день на улицы вышло более 1 млн человек, чтобы выразить протест Трампу. «Женский марш» начался как митинг в Вашингтоне с участием десятков знаменитостей
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SAUL LOEB / AFP
23 января. В первый день работы президент, во время предвыборной кампании объяснявший ухудшение жизни американцев процессами глобализации, подписал отказ от участия США в Транстихоокеанском партнерстве
13 февраля. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. В публичных заявлениях и в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом он отрицал, что в декабре обсуждал вопрос санкций с послом России Сергеем Кисляком. Это не соответствовало действительности
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MOLLY RILEY / AFP
В феврале сенатский комитет по разведке начал расследование о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. В поле зрения – возможные контактымежду соратниками Трампа и представителями России до и после выборов, атаки предположительно российских хакеров на серверы национального комитета демократической партии. Затем к расследованию подключился комитет по разведке палаты представителей
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Dominique FAGET / AFP
Российская тема стала одной из основных после выборов. «Если Путину нравится Трамп, а Трампу нравится Путин – это отличная вещь для всего мира», – заявил президент в январе. В феврале: «Я не знаю Путина, не вел бизнеса в России. <…> Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею». В апреле: «Посмотрим на Путина в течение некоторого времени. Будет просто чудесно, если мы сможем поладить с Путиным, с Россией. Это может произойти, а может не произойти, может, будет как раз наоборот»
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Jose Luis Magana / AP
16 февраля. Акция «День без иммигрантов». Во многих городах иммигранты не вышли на работу, не посещали школы и магазины, протестуя против политики Трампа и демонстрируя свою важность для экономики и культуры
10/24
Mario Anzuoni / Reuters
26 февраля. Трамп стал одним из главных «героев» церемонии вручения кинопремии «Оскар». «Эту трансляцию смотрят миллионы американцев и более чем в 225 странах мира, которые нас теперь ненавидят. Думаю, это потрясающе», – сыронизировал ведущий Джимми Киммел
11/24
Jim Lo Scalzo / AP
28 февраля. Первое выступление Трампа в конгрессе. Он выбрал примирительный тон, попросил конгрессменов забыть про «мелочную вражду», работать вместе с ним в таких областях, как здравоохранение, налогообложение, инфраструктура. Речь вызвала положительные отзывы
12/24
Aaron P. Bernstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
16 марта. В проекте бюджета на 2018 финансовый год Трамп предложил увеличить оборонные расходы на $54 млрд (в 2017 ф. г. – $611 млрд), уменьшить расходы на госдепартамент на 28%, также резко сократить ассигнования на охрану природы, программы помощи другим государствам, на науку и искусство
13/24
Julie Watson / AP
Одно из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе с Мексикой. Он попросил на этот проект $1,5 млрд уже в этом финансовом году и еще $2,6 млрд – в 2018 ф. г. Конгрессмены давать деньги не хотят
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Pablo Martinez Monsivais / AP
17 марта. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп, ранее критиковавший НАТО, подтвердил приверженность США альянсу, но потребовал от союзников выделять не менее 2% ВВП на оборону. Он также выступил за мирное решение конфликта на Украине
15/24
Cliff Owen / AP
20 марта. Директор ФБР Джеймс Коми (на фото) впервые заявил, что бюро ведет расследование о возможной «координации» между людьми Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании. Один из этих людей – бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
16/24
Jonathan Ernst / Reuters
24 марта. Несмотря на активное участие Трампа, первая с начала его президентства крупная законодательная инициатива – отмена реформы здравоохранения, принятой при Обаме, – провалилась. Демократы (на фото) выступили против, республиканцы не смогли договориться о новой версии закона
17/24
Михаил Воскресенский / РИА Новости
7 апреля. США нанесли по Сирии удар 59 крылатыми ракетами. Была атакована авиабаза «Шайрат», с которой, по утверждению США, сирийские войска произвели авианалет на город Хан-Шейхун с использованием химического оружия, повлекший многочисленные жертвы
18/24
Carlos Barria / Reuters
7 апреля. Удар по Сирии произошел в первый день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп, активно критиковавший Китай за его торговую политику, действовал прагматично. Он предложил пойти на уступки Китаю в торговле в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Трамп также не стал признавать Китай валютным манипулятором
19/24
Sergei Karpukhin / Reuters
12 апреля. Первый визит госсекретаря, бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона в Москву. Какого-либо прорыва в двусторонних отношениях на переговорах не произошло
20/24
Matt Rourke / AP
18 апреля. Трамп запустил программу импортозамещения, подписав указ «Buy American. Hire Americans». Предусматривается пересмотр правил выдачи рабочих виз, торговых соглашений и системы госзакупок
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Carlos Barria / Reuters
26 апреля. Представлен план налоговой реформы, уместившийся на одной странице. Предполагается снижение налога на прибыль, ставок подоходного налога и др. Но отсутствие деталей и источников финансирования не позволяет рассчитать последствия реформы
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Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP
27 апреля. Пентагон начал расследование в отношении Майкла Флинна. В 2014 г. ведомство четко объяснило Флинну, что он не может принимать платежи от организаций, связанных с зарубежными правительствами, без одобрения министерства. Но впоследствии Флинну заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным (на фото). Также он получал деньги от Турции
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NICHOLAS KAMM / AFP
27 апреля. «Теперь у меня намного больше работы, чем раньше. Я думал, что мне будет намного легче», – откровенно сказал Трамп в интервью Reuters, подводя итог своих первых 100 дней на посту президента
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Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.
«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».
Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил страницы своих компаний в Facebook. К этому Маска призвали пользователи в Twitter.
«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.
Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram (соцсеть принадлежит Facebook), но он пока этого не сделал.
Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Бразилии 0:3. Все голы были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился бразильский защитник Миранда, на 62-й минуте пенальти реализовал атакующий полузащитник Фелиппе Коутинью. Еще один гол на 66-й минуте забил бразильский нападающий Паульнью.
Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Следующий товарищеский матч сборная России сыграет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге против сборной Франции.
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Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей на 59 суток. Об этом сообщает УНИАН.
Обвинение просило об избрании меры пресечения в виде ареста. Адвокаты Савченко утверждали, что у прокуратуры нет доказательств о планах народного депутата свергнуть власть и провести теракты. В свою очередь Савченко подчеркнула, что не собирается покидать Украину и избегать сотрудничества со следствием.
Савченко задержали на выходе из Верховной рады в четверг, 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Следствие предполагало, что она планировала совершить военный переворот в стране. После задержания Савченко объявила голодовку. Она назвала решение о ее задержании «политическим».
Технологии
Новости
«Доктор Веб» рассказал о распространении нового вируса на сайте YouTube
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Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола.
«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — говорится в сообщении компании.
Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».
«Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца», — пояснил «Доктор Веб». Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.
ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.
НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.