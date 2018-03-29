Дуров объяснил сбой Telegram болезнями роста

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сегодняшний сбой быстрым ростом мессенджера.
«Любой быстрорастущий сервис будет испытывать болезни роста. К несчастью, Telegram здесь не исключение, хотя мы и стремимся быть таковым», - написал он в своем личном англоязычном канале.
Непосредственной причиной сбоя были плановые работы в дата-центре у сервис-провайдера, объяснил Дуров. Однако благодаря распределенной структуре мессенджера проблемы испытал только европейский сектор его сети. «Приносим искренние извинения за возможные неудобства - мы осознаем, что десятки миллионов жителей Европы используют Telegram для общения с родственниками и коллегами», - написал Дуров.
По его словам, компания установила прямую коммуникацию с инженерами дата-центров и уже начала усиливать резервирование мощностей энергоснабжения.
На минувшей неделе Дуров объявил, что месячная аудитория мессенджера выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за два года.
Сегодня Telegram был недоступен в Европе, включая Россию, порядка трех часов.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями повышенных дивидендов и в 2018 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», - сказал чиновник.
Законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды 25% чистой прибыли. Но в 2016 г. правительство по настоянию Минфина попыталось поднять планку – до 50% прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из величин). Однако уже тогда крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет («Газпром», «Транснефть», «Роснефтегаз») добились индивидуального подхода и заплатили меньше, ссылаясь, например, на большую инвестпрограмму. В 2017 году ситуация повторилась – получить половину прибыли акционерам не удалось. Отдельными решениями правительства допускалось уменьшение дивидендов, в 2016 г. – по 12 компаниям, в 2017 г. – по девяти. Так, «Газпром» за 2016 год заплатил 20% чистой прибыли по МСФО, и сохранит эту долю для дивидендов за 2017 год.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии, включая тару, со 2 апреля.
«[Служба] по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразэс объекта - коричнево-мраморного клопа... с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту. В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации... Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 г. ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал», - говорится в сообщении.
Коричнево-мраморный клоп – агрессивный вредитель. Наибольший вред причиняет плодовым (в том числе косточковым) и ягодным культурам, в первую очередь - винограду.
В прошлом году насекомые-вредители, в основном мраморный клоп, уничтожили 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов в Абхазии, экспорт мандаринов упал более чем вдвое. В 2018 г. Абхазия выделит на инсектициды против клопа 10 млн руб., говорил президент республики Рауль Хаджимба. Соседней Грузии, также страдающей от вредителя, США обещали выделить $3,5 млн на борьбу с ним.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о предельном возрасте автобусов, сообщило областное министерство транспорта. «Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет - это автобусы малого класса, семь лет - автобусы среднего и большого класса», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, выступая перед депутатами.
Помимо этого законодательно закрепляется оплата проезда во всех транспортных средствах не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир». Право на перевозку предлагается аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/«Глонасс»-устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекался к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывал в приеме карт «Стрелка» и банковских карт, не соблюдал правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.
Тресков сообщил, что в регионе перевозят пассажиров около 11 000 автобусов и на 2018 г. намечено обновление 30% парка Мострансавто (1750 новых автобусов). Муниципальные и коммерческие перевозчики обновят свыше 1000 автобусов. «Таким образом, к концу первого полугодия на региональных маршрутах 100% автобусов будут соответствовать новым возрастным стандартам», - говорится в сообщении.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сообщает Русская служба BBC. Это произошло на съемках студенческого ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики. На странице программы «В контакте» выложены только 15-секундные «сториз» со встречи, в которых об истории со Слуцким не упоминается. Шеф-редактор ток-шоу сообщил корреспонденту «Ведомостей» на запрос, что после записи «по необъяснимым причинам выпуск удалился».
Сначала, как пишет Русская служба BBC, Песков сказал, что у женщин, обвиняющих Слуцкого, есть «право защищать себя в том порядке, который установлен законом». По словам Пескова, ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался.
«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? <...> Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло и ты выходишь в [думскую] комиссию по этике?» - сказал пресс-секретарь президента.
По мнению Пескова, тут есть «какая-то дань моде». «Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», - сказал он. Песков пояснил, что история со Слуцким напомнила ему скандал с кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого голливудские актрисы обвинили в домогательствах. При этом, по словам Пескова, обвинившие продюсера актрисы «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», чтобы «стать звездами».
«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать $10 млн. Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», - констатировал Песков.
Песков подтвердил «Ведомостям» точность приведенных Русской службой BBC цитат, однако с поправкой на контекст – комментировать скандал со Слуцким ему было бы некорректно.
Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных голливудских деятелей. Он продюсировал картины «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Чтец», «Джанго освобожденный», «Король говорит!», «Бесславные ублюдки» и многие другие. В октябре 2017 г. газета The New York Times опубликовала расследование, в котором рассказала о множестве случаев домогательств Вайнштейна к актрисам. Многие актрисы, в том числе Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман, публично подтвердили, что столкнулись с приставаниями продюсера. Вайнштейна уволили из созданной им компании Weinstein Co. (в марте 2018 г. она подала заявление о банкротстве) и исключили из Гильдии продюсеров Америки.
Скандал со Слуцким возник в феврале. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова обвинили депутата Госдумы в домогательствах. Сам Слуцкий назвал это провокацией перед выборами президента. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», - говорил он.
Журналистки обратились в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться в происшедшем. Комиссия никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла и предложила девушкам обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие российские СМИ объявили бойкот Госдуме, или Слуцкому, или членам комиссии по этике.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
ФАС не видит причин, чтобы оказывать влияние на биржевые и розничные цены на нефтепродукты, включая бензин, заявил замруководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, сейчас цены на бензин находятся на среднегодовом уровне, причин для их роста нет.
«Высказывание в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них», - приводятся его слова на сайте ФАС.
В свою очередь руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что не видит признаков дефицита бензина на российском рынке. Регулятор готов штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен на топливо, передает его слова «Интерфакс».
В 2017 г. рост цен на бензин практически в три раза превысил темпы инфляции - бензин в прошлом году подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%. В 2016 г. стоимость бензина увеличилась на 3,8% при инфляции в 5,4%. В конце января этого года ФАС выступила с заявлением, что цены на бензин растут из-за того, что налоговая составляющая в розничной цене 1 л бензина составляет около 65%. Причинами роста цен на бензин также могут быть сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, плановые ремонты российских НПЗ и проч.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В 2017 г. в России было продано 109 млн sim-карт, рассказал «Ведомостям» партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Это примерно на 8% меньше, чем в 2016 г. При этом количество сотовых абонентов в России (по числу активных sim-карт) по сравнению с 2016 г. уменьшилось примерно на 0,1% до 255,4 млн. Проникновение сотовой связи составило 179%.
В Москве количество пользователей сотовой связи выросло примерно на 2,8% до 45,9 млн (проникновение – 247%).
Абонентская база в России не растет вследствие насыщения рынка, отмечает партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Подавляющее большинство новых sim-карт используется очень недолго, после чего они выбрасываются и берутся новые, говорит он.
Из отчета AC&M-Consultung следует, что в 2017 г. 31% российских сотовых абонентов пользовался услугами МТС, 29% – «Мегафона», 23% – «Вымпелкома», 16% – «Т2 РТК холдинга» (Tele2). Доли рынка в Москве AC&M не раскрывает.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минюст зарегистрировал 26 марта приказ Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о предоставлении спецслужбам ключей шифрования сообщений пользователей мессенджеров. Копия приказа ведомства с отметкой о регистрации в Минюсте опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Ключи шифрования получит в свое распоряжение Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ. В предыдущей редакции приказа говорилось, что мессенджеры будут предоставлять ключи организационно-аналитическому управлению Научно-технической службы ФСБ.
В документе также говорится, что в новый приказ добавляется следующая фраза: предоставить ключи шифрования в «возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».
На прошлой неделе Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу требования предоставить ключи шифрования. После решения суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить необходимую ФСБ информацию в течение 15 дней, в противном случае регулятор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Контролирующие акционеры аэропорта «Шереметьево» предприниматели Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг ведут переговоры о продаже части акций катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA), сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли.
Топ-менеджер крупного аэропорта рассказал «Ведомостям», что слышал о переговорах частных акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.
Представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова опровергла информацию, что акционеры аэропорта ведут переговоры с QIA о продаже части пакета.
Сейчас 66% акций «Шереметьево» принадлежит ООО «Шереметьево холдинг», дочерней структуре кипрской TPS Avia, 65% которой контролируют Пономаренко и Скоробогатько, 35% – Ротенберг. Оставшимися 34% акций московского аэропорта владеют Росимущество (30,43%), «Аэрофлот» (2,43%) и «ВЭБ капитал» (1,1%).
Пономаренко, возглавляющий совет директоров «Шереметьево», в январе говорил в интервью «Ведомостям» про обсуждение с партнерами продажи в этом году 10% аэропорта. На тот момент, по его словам, переговоры ни с кем из потенциальных инвесторов не велись.
QIA в прошлом году вошел в капитал петербургского аэропорта «Пулково». Изначально фонд приобрел 10,5% его управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», затем довел долю до 24,99%.
Топ-менеджер российской авиакомпании, знакомый с ходом переговоров о продаже доли в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу», что активом интересовался катарский государственный авиаперевозчик Qatar Airways. Но сделки, «скорее всего, не будет» – авиакомпания вышла из переговоров, утверждает он.
Ранее стало известно о планах Qatar Airways приобрести 25% московского аэропорта «Внуково». Базовым для катарской национальной авиакомпании является международный аэропорт «Хамад». Последний управляется Qatar Airways при поддержке QIA. Исполнительный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер по совместительству является гендиректором «Хамада».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Состояние здоровья Юлии Скрипаль, которая 4 марта была отравлена неизвестным веществом вместе с отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, «быстро улучшается», передает ВВС со ссылкой на враче больницы, в которой она находится. Она не в критическом состоянии.
«Она хорошо реагирует на лечение, продолжает получать высококвалифицированную медицинскую помощь», - заявили в больнице.
При этом состояние здоровья Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.
«Я хочу воспользоваться возможностью и еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за то, что в последние несколько недель они оказывали высококвалифицированную помощь этим пациентам», - заявила врач больницы Кристин Бланшард.
Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены в больницу после того, как их обнаружили на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция расследует дело как покушение на убийство.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
1/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
2/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
3/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
4/6
Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
5/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Инициаторами лживых новостей о числе жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могли быть спецслужбы США или власти Украины, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, госдепа. Можно говорить о том, что это всё инициировано было со стороны спецслужб США либо инициаторами выступили представители украинских властей», – заявил Володин журналистам (цитаты по Regnum).
28 марта Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), который распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре.
«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела и попытка создать здесь напряженность, реализовать технологии цветных революций», – заключил Володин.
Также спикер Госдумы выступил против обсуждения отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева до того, как следствие сделает выводы об ответственности должностных лиц. «Что касается вопроса отставок, неправильно, когда эти темы звучат под воздействием эмоций, – сказал он. – Давайте мы тоже подождем итогов расследования и дальше сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне».
Произошедший 25 марта пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
1/6
СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
2/6
Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
3/6
Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
4/6
Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
5/6
AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит на наличие нарушений рекламу оператора мобильной связи «Мегафон». Речь идет о рекламе, которую компания размещает на смартфонах абонентов поверх других интернет-страниц. Об этом заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
По его словам, ФАС проанализирует жалобы абонентов.
6 марта ФАС прекратила дело в отношении «Мегафона» о международном роуминге из-за отсутствия нарушений.