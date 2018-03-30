Власти Сингапура начали расследование сделки Uber и Grab
Сингапурский антимонопольный регулятор начал расследование сделки Uber Technologies и Grab, сообщает Reuters. Комиссия по конкуренции Сингапура опасается, что объединение бизнеса двух агрегаторов такси может привести к повышению цен и сократить выбор для потребителей.
В воскресенье, 25 марта, стало известно, что Uber договорился о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – технологической компании Grab. Сумма сделки не называется.
Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.
В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс.Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» – $100 млн.