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Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера Telegram, передает ТАСС.

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - пояснил он, отметив, что это будет «бомба для журналистов».

По его словам, Роскомнадзор должен выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - отметил Жаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram из-за отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Решение вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. В Telegram ранее заявляли, что требование Роскомнадзора невыполнимо, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.