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Роскомнадзор проверит сообщения о блокировке добросовестных сайтов из-за Telegram

Роскомнадзор открыл «горячую линию» для того, чтобы помешать распространению ложных сообщений в интернете в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России. Об этом говорится в сообщении ведомства. Сайт ведомства на момент публикации был недоступен.

«Роскомнадзор создал "горячую линию" с целью противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram», - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что электронный адрес «горячей линии» - hotlinerkn@rkn.gov.ru. Ведомство отметило, что все присланные сообщения будут проверяться, при необходимости на них дадут ответ публично.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать на территории России мессенджер Telegram по решению Таганского суда. В результате ведомство заблокировало собственные IP-адреса мессенджера и IP-адреса Amazon и Google, куда мигрировал Telegram. Число заблокированных ресурсов растет. Об этом говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Позже некоторые организации, работавшие с облачными серверами зарубежных технологических компаний, рассказали о проблемах в работе своих ресурсов. На сбои, в частности, пожаловались курьерская служба «Птичка», Viber и школа SkyEng. Пресс-служба ведомства сообщила »Ведомостям», что на 15:00 17 апреля сайты перечисленных компаний «работают в штатном режиме».