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Сноуден назвал блокировку Telegram проявлением цензуры

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, поддержал основателя Telegram Павла Дурова, а попытки заблокировать мессенджер в России назвал проявлением цензуры и тоталитаризма.

«Раньше я критиковал систему безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарный запрос российского правительства на доступ к личным сообщениям – это отказ и сопротивление – это единственный ответ, который демонстрирует реальное лидерство», – написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Попытки «наказать» Telegram за то, что тот защищает права пользователей, привели к тотальным сбоям в российском интернете, пишет Сноуден. Если Google и Amazon ограничат доступ к своей облачной платформе или удалят приложение мессенжера из своих магазинов, то они станут соучастниками преступления, считает Сноуден.

В 2013 г. Сноуден передал изданиям The Guardian и The Washington Post внутреннюю информацию АНБ. В результате разоблачений Сноудена вскрылось, что американские спецслужбы ведут слежку за электронной перепиской граждан США, иностранцев и даже лидеров других государств.

В пятницу 13 апреля суд встал на сторону Роскомнадзора и постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В суде представители службы настаивали, что Telegram не выполнил требования Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора, который потребовал немедленного исполнения решения суда. Это позволило Роскомнадзору уже в понедельник приступить к попыткам заблокировать Telegram. В результате были заблокированы около 15 млн IP-адресов, в том числе те, которые принадлежат Google и Amazon.