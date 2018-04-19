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SpaceX запустила телескоп TESS для поиска подобных Земле планет

SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 со спутником NASA - TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенным для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Компания рассчитывает, что в ходе двухлетней миссии аппарат TESS для поиска экзопланет изучит более 200 000 звезд. Его задача - найти на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами.

TESS включает в себя четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 мегапикселя, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года, предположительно, создаст карту, покрывающую 85% всей небесной сферы.

Этим он выгодно отличается от телескопа «Кеплер», который стал главным источником данных о планетах вне Солнечной системы в прошедшие годы.

Позже SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на баржу «Of Course, I Still Love You» в Атлантическом океане. С помощью возврата первых ступеней компания планирует уменьшить стоимость запусков.

Ранее владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск рассказал в своем Twitter, что намерен вернуть и вторую ступень ракеты-носителя. При этом сделать это предприниматель хочет на «воздушных шарах».

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