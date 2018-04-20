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Эксперты МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют

Майнинг криптовалюты может стать причиной роста числа аварий на энергетических объектах из-за возросшей нагрузки на электрические сети. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении «РИА «Новости».

Для майнинга криптовалюты требуются большие затраты электроэнергии, так как процесс связан с использованием вычислительных мощностей компьютеров. Электрические сети не рассчитаны на такую нагрузку, это создает риски возникновения пожаров.

В январе этого года «Ведомости» писали, что российские власти собираются выявлять майнеров по счетам за электричество. Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Ведомство хочет создать в стране специальную систему обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика. Майнерам могут предложить квоты на электроэнергию и специальный тариф. Об этом говорится в концепции регулирования майнинга, подготовленной Минкомсвязи. Ведомство должно доработать документ и передать его на рассмотрение в правительство.

Как регулируются криптовалюты в разных странах