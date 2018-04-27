Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов
К сбоям в работе ряда сайтов привели действия зарубежных хостинг-провайдеров, заявила пресс-служба Роскомнадзора. Хостинги продолжают предоставлять Telegram свои услуги, тем самым «осознанно препятствуя исполнению решения Таганского районного суда Москвы» о блокировке мессенджера, приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы ведомства.
Роскомнадзор подчеркнул, что решение суда обязывает операторов связи и хостинг-провайдеров прекратить создание технических условий для работы Telegram.
Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Например, мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.
В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.