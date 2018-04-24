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Viber связал сбой в работе с блокировкой Telegram

Пользователи мессенджера столкнулись в России со сложностями при отправке фото и звонках
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Сбой в работе Viber – трудности при звонках и отправке фото – связан с блокировкой Telegram в России, следует из сообщения Viber, разосланного его пользователям. «Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране», – говорится в нем. Сейчас Роскомнадзор блокирует только один мессенджер – Telegram. Viber сообщает, что работает над восстановлением полноценной работы приложения.

Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля на основании решения Таганского районного суда. Пытаясь добиться своего, Роскомнадзор в первый же день погони за мессенджером заблокировал более 1 млн IP-адресов Amazon и Google. Viber тогда тоже оказался в числе пострадавших от охоты за конкурентом. Некоторые пользователи из России могли столкнуться с трудностями при звонках через Viber, говорила «Ведомостям» представитель мессенджера: это могло произойти из-за проблем связи на серверах Amazon.

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