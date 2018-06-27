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«В контакте» запускает сервис оплаты VK Pay

С 27 июня «В контакте» запускает платежную платформу VK Pay, интегрированную в соцсеть. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «В контакте». Сначала прием оплаты через VK Pay станет доступен владельцам всех сообществ «В контакте». Платформа ориентирована на представителей в том числе малого и среднего бизнеса, продвигающих свою продукцию в соцсетях.

Параллельно с запуском VK Pay «В контакте» будет развивать площадку электронной торговли, которой смогут пользоваться партнеры соцсети. В их числе называются сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, а также сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club.

На начальном этапе комиссия за платежи взиматься не будет. Соцсеть планирует зарабатывать на крупных игроках, для которых будут действовать индивидуальные условия работы с платежной системой. «Там могут быть как дополнительные комиссии, так и другие рекламные способы монетизации», — рассказал источник, близкий к Mail.Ru Group. В перспективе оборот маркетплейса может достичь 100 млрд руб. в год, рассчитывают авторы проекта.

В VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных — 200 000 руб. в месяц, а также на предельную сумму транзакций – 60 000 руб.

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