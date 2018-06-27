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Facebook отменил запрет на рекламу криптовалют в соцсети

Социальная сеть Facebook решила отменить введенный ранее запрет на рекламу криптовалют и операций с ними. Об этом объявил директор по управлению продуктами соцсети Роб Лезерн. Его слова приводятся в сообщении на сайте компании.

В сообщении напоминается, что соцсеть установила ограничения на рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO в январе. Компания Марка Цукерберга объясняла эти меры тем, что подобные объявления зачастую «связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения». Теперь же Facebook решила пересмотреть свою политику в связи с улучшением ситуации на этом рынке.

В то же время в социальной сети по-прежнему не разрешается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO), подчеркнул Лезерн.

Для проверенных рекламодателей запрет на размещение объявлений, связанных с криптовалютами, снят с 26 июня. Новые рекламодатели, желающие запустить свою рекламную кампанию в соцсети, должны будут подать заявку в Facebook с подтверждением своих прав на подобную деятельность. На основании этих документов Facebook примет решение, разрешать ли такую рекламу в соцсети.

В марте аналогичный запрет ввела компания Google - одна из крупнейших в мире площадок для онлайн-рекламы.

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