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Twitter до конца года введет обязательное подтверждение аккаунтов

Социальная сеть Twitter в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами введет обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонный номер. Об этом сообщили представители руководства сети микроблогов.

По мнению вице-президента Twitter Дела Харви и руководителя отдела компании по безопасности Йоеля Рота, требование подтверждать личность пользователей позволит бороться с агрессивным контентом и спамом.

«Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью», - подчеркивается в сообщении. Топ-менеджеры компании добавили, что изменения вступят в силу до конца этого года.

В сообщении отмечается, что в мае специалисты социальной сети еженедельно отключали почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов.

Ежемесячная аудитория Twitter в октябре 2017 г. составила около 330 млн пользователей. Рыночная капитализация компании превышает $25 млрд.

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