«Роскосмос» предложил проводить на МКС эксперименты на коммерческой основе
«Роскосмос» предложил потенциальным заказчикам проводить эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (МКС) на коммерческой основе. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации. «Научные и образовательные организации могут принять участие в коммерческих программах организации научно-прикладных экспериментов на борту МКС», - говорится в сообщении.
Медицинские, физико-химические, биологические, биотехнологические эксперименты и исследования в условиях микрогравитации можно будет проводить с помощью аппаратуры, размещенной в российском сегменте МКС. На борту станции имеются «комплекс целевых нагрузок», научное оборудование, механические адаптеры и необходимые расходные материалы. Всего в российском сегменте МКС находятся около 30 комплексов научной аппаратуры и оборудования. «Роскосмос» предлагает проводить эксперименты по направлениям «Исследование Земли и космоса», «Человек в космосе», «Космическая биология и биотехнология», «Технологии освоения космического пространства».