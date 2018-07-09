Технологии

Новости

Samsung открыл крупнейший завод по производству смартфонов в Индии

Южнокорейская компания Samsung Electronics открыла крупнейший завод по выпуску смартфонов в Индии, передает CNN. В церемонии открытия принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Завод расположен в индийском городе Ноид, штат Уттар-Прадеш (в часе езды от Нью-Дели). Он построен на 32 акрах земли рядом с другим заводом компании.

Благодаря новым мощностями Samsung теперь будет производить в Нойде до 120 млн устройств ежегодно (до открытия нового завода в Нойде Samsung выпускал 68 млн смартфонов). Samsung наладил производство мобильных устройств в Индии с 2007 г.

«Мы верим, что с корейскими технологиями и индийским производством мы будем производить лучшую в мире продукцию», - заявил во время церемонии открытия завода премьер-министр. «Этот завод - это большой шаг в направлении превращения Индии в центр мирового производства», - добавил он.

Еще полгода назад Samsung лидировал в Индии по продажам смартфонов. Однако после выхода на этот рынок китайского конкурента Xiaomi Samsung утратил свои позиции. Сейчас у Xiaomi в Индии шесть заводов по производству смартфонов. Китайский производитель продолжает наращивать присутствие в Индии.

Samsung представил Galaxy Note 8