Twitter предупредил об удалении подозрительных аккаунтов
Сервис микроблогов Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов в течение этой недели. Об этом сообщается в корпоративном блоге соцсети.
Удаляться будут аккаунты, заблокированные из-за внезапных изменений в поведении учетной записи, частого попадания в черные списки, публикации вводящих в заблуждение ссылок и слишком частого упоминания других пользователей. Обладателям подозрительных аккаунтов были направлены предупреждения. Если они не проверяли свои страницы и не перезагружали пароли, аккаунты остались заблокированными и в ближайшие дни будут удалены.
Twitter предупреждает, что после такого рода чистки большинство пользователей столкнется с тем, что лишится около четырех последователей, а владельцы популярных блогов – даже большего числа подписчиков.
Компания отмечает, что число ее активных пользователей не поменяется. В марте этого года их было 336 млн. Чистка направлена на удаление поддельных учетных записей, ботов и оскорбительных твитов, передает The Associated Press.
Компания допускает, что подсчет последователей будет проводиться «более регулярно» и станет частью текущей работы. Соцсеть намерена добиться того, чтобы число ее подписчиков стало «значимым и точным», подчеркивается в сообщении.