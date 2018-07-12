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Опытный Superjet сел в Раменском без стойки шасси

Самолет Sukhoi Superjet приземлился без одной стойки шасси на аэродроме ЛИИ им.Громова в подмосковном Раменском, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Самолет не принадлежит ни одной авиакомпании - это одна из опытных машин «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«Летчики-испытатели осуществляли облет самолета после проведенного ряда работ. Перед посадкой доложили о невыходе правой стойки шасси, было принято решение садиться в аварийном режиме», - сказал источник.

Взлетно-посадочная полоса была покрыта пеной во избежание возгорания самолета. «Самолет приземлился на запененную полосу без правой стойки шасси, перед приземлением она так и не вышла. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было», - отметил он.

В сообщении ГСС говорится, что речь о самолете с законцовками крыла - вероятно, речь идет об испытаниях по программе SSJ-100LR - Superjet увеличенной дальности.

«После завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси. После выработки топлива посадка была выполнена благополучно на специально подготовленную полосу. На борту находилось три человека: летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра - никто не пострадал. Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются», - пишет компания.

Sukhoi SuperJet 100 в «Аэрофлоте»