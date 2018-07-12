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ТАСС сообщил об уходе главного редактора «Коммерсанта»

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом ТАСС рассказали два источника в издании. Исполняющим обязанности главного редактора назначат гендиректора издательского дома Сергея Желонкина.

Официально об уходе Яковлева, скорее всего, будет объявлено в четверг, 12 июля, на заседании редколлегии, рассказал один из источников.

В свою очередь Желонкин сообщил «Интерфаксу», что Яковлев покинет пост на год из-за личных обстоятельств. «В силу личных обстоятельств Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год», - сказал он.

Яковлев возглавлял входивший в издательский дом журнал «Деньги» с 1999 г. В 2014 г. он возглавил газету «Коммерсантъ».