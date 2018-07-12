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«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон»

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон». Официально компания не представляла устройство, сообщает интернет-издание vc.ru.

Информация о выдаче разрешения содержится в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. В данном реестре содержатся данные об устройствах, которые разрешено поставлять на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Разрешение на ввоз смартфона «Яндекс.Телефон» (модель YNDX-000SB, торговая марка «Яндекс») получено 12 июля компанией Yandex Services AG, зарегистрированной в Швейцарии. RU в номере нотификации свидетельствует о том, что заявка на получение разрешения подавалась в России.

Нотификацию в ответственный орган страны - участницы ЕАЭС (в России этим занимается ФСБ) подает компания-производитель или дистрибутор, который собирается поставлять устройство в страны - участницы ЕЭС. Аналогичные разрешение получают и другие производители смартфонов, планшетов и прочей техники с функцией передачи данных - например, Apple, Samsung, Xiaomi.

В карточке, размещенной в реестре, указано, что заявку подала Yandex Services AG. В июне 2018 г. от имени этой же компании была опубликована нотификация на «Яндекс.Станцию», продажи которой начались 10 июля.

Как отмечает издание, от имени Yandex Services AG компания «Яндекс» взаимодействует с пользователями «Яндекс.Дзен» и сервиса для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока».

Представители «Яндекса» отказались комментировать данную информацию.

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