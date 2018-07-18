Путин поручил ускорить проект ракеты-носителя «Ангара»

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«Нафтогаз» назвал предварительное условие для переговоров о мировой с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту, заявил украинской компании Андрей Коболев.

«Сейчас, когда "Газпром" проиграл и хочет поговорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы делать это в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для Северного потока-2», - цитирует Коболева официальный аккаунт «Нафтогаза» в Facebook.

По мнению компании, сейчас трехсторонний формат выгоден России как «дымовая завеса» для крайне политизированного проекта газопровода в обход Украины.

«На всякий случай: решение арбитража в силе, на задолженность "Газпрома" уже начислено больше полумиллиона долларов процентов, а главный аргумент россиян в апелляции относительно "лингвистической экспертизы" суд тоже отверг», - сообщил официальный Twitter украинской компании.

Накануне в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому конфликту, не принесшие без каких-либо решений. Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, сообщил министр энергетики Росси Александр Новак. «Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, – мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», – подчеркнул министр. До этого об урегулировании споров России и Украины в стокгольмском арбитраже в качестве условия продления транзита через Украину говорил и президент России Владимир Путин.

Причина конфликта компаний - стоимость и объем транзита российского газа через Украину. По контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал – а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачу 1000 куб. м на 100 км. 28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа.