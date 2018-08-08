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Путин одобрил предложение Рогозина оснастить все самолеты «Глонасс»

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, одобрил предложение руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов навигационной системой «Глонасс».

Рогозин отметил, что с начала года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой «Эра-Глонасс», которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. «Это сотни спасенных жизней», - сказал Рогозин.

«Предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории России, они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями "Глонасс" или в отдельных случаях "Глонасс-GPS", - сказал Д.Рогозин. "Мы предлагаем это сделать законодательно", - подчеркнул он.

"Я – за. Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внесите предложения", - ответил президент.

В марте Минтранс сообщил о подготовке приказа, обязывающего авиакомпании оснащать самолеты «Глонасс» с 2022 года. Согласно проекту приказа, требования распространятся на воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна».

Представители отрасли указывали, что установка модулей «Глонасс» потребует изменений в конструкцию каждого типа судов, что может стоить десятки миллионов долларов для каждого типа. Помимо этого, изменения придется сертифицировать в регуляторах США и Европы.