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Финдиректор Netflix объявил об отставке

Онлайн-видеосервис Netflix расстается со своим финансовым директором. Проработавший в компании 14 лет Дэвид Уэллс объявил о своей отставке. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера», - пишет Уэллс. Сам он в будущем намерен заняться благотворительными проектами, которые пока он видит в общих чертах.

Отчетность компании за II квартал оказалась слабее ожиданий инвесторов. Netflix прибавил 5,6 млн новых пользователей, хотя ранее прогнозировал, что ее платящая аудитория вырастет во II квартале на 6,2 млн, аналитики ожидали роста на 6,3 млн. Всего у Netflix, одной из крупнейших видеоплатформ в мире, насчитывается 124,4 млн платящих пользователей.

За последние годы Netflix выпустил такие получившие всемирную известность проекты как «Карточный домик», «Оранжевый – новый черный», «Марко Поло», «Восьмое чувство», «Странные вещи».