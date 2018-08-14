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Оборонный бюджет США вводит запрет на закупки госструктурами продукции ZTE и Huawei

Военный бюджет США на 2019 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом накануне на базе Форт-Драм, вводит запрет на закупку и использование администрацией США продукции компаний ZTE и Huawei, а также их контрагентов. Об этом сообщает The Hill. Это положение вступает в силу через год после подписания, 13 августа 2019 г., уточняет ТАСС со ссылкой на документ. Впрочем, из этого правила могут быть сделаны исключения, если заинтересованное в китайских контрактах ведомство предоставит развернутое и убедительное обоснование их необходимости.

«Глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг», - отмечается в документе. В списке запрещенного оборудования также оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Представители спецслужб США опасаются, что использование продукции высокотехнологичных компаний, подчиненных китайскому правительству, повышает риск шпионажа, отмечает Reuters. При этом в Huawei агентству заявили, что компания «поддерживает цели правительства США по повышению безопасности, но это случайное дополнение к NDAA (оборонному бюджету) является неэффективным, ошибочным и неконституционным ».

Китай пообещал провести «всестороннюю оценку» подписанного финансового документа, приводит агентство заявление министерства торговли Китая. Чиновники отмечают, что США следовало бы относиться к инвесторам с объективностью и справедливостью.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону $716 млрд на 2019 финансовый год. Он предполагает увеличение численности американских военнослужащих примерно на 16 000 и рост их денежного довольствия на 2,6%.