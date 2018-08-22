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Тим Кук получит бонус в виде акций Apple на $120 млн

Гендиректор Apple Тим Кук может получить в качестве бонуса акции компании стоимостью около $120 млн, пишет Bloomberg. Как уточняет агентство, Кук получит бонус в виде 280 000 акций за работу на руководящем посту.

Такой же пакет акций топ-менеджер дополнительно получит, если доходность акций компании на фондовом рынке за три последних года превысит аналогичные показатели двух третей компаний, входящих в индекс S&P 500. Общая стоимость 560 000 акций оценивается приблизительно в $120 млн.

В прошлом году половина акций из 560 000 бумаг ушла на покрытие налогов. Оставшуюся часть Кук продал и выручил за нее $43 млн. По оценке Bloomberg, состояние Кука составляет $700 млн. В 2015 г. Кук говорил, что планирует в будущем потратить большую часть своего состояния на благотворительность. На данный момент Кук пожертвовал 23 215 принадлежащих ему акций компании.

В августе капитализация Apple превысила $1 трлн. На торгах 2 августа акции Apple подорожали до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. По итогам дня рост составил 2,9% до $207,39, капитализация – $1,002 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – заявлял в начале августа Кук.

Apple прогнозирует в текущем квартале сохранение продаж iPhone на высоком уровне. Компания ожидает выручку на уровне $60–62 млрд (рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).