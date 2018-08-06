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Кто больше всех заработал на акциях Apple

Один из лидеров – Уоррен Баффетт, но есть и те, чьи инвестиции выросли более чем в 400 раз
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Рост рыночной капитализации Apple более чем до $1 трлн обогатил и миллиардеров, и рядовых инвесторов. Одним из главных выигравших стал Уоррен Баффетт, но выгоду извлекли также первые акционеры Apple и даже человек, в свое время уволивший Стива Джобса.

Баффетт прежде сторонился инвестиций в технологические компании. Но сейчас его конгломерат Berkshire Hathaway является вторым по величине акционером Apple с долей около 5%. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда.

Berkshire впервые приобрела акции Apple в начале 2016 г.

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