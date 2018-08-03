Нефть и газ очень нужны. Но мозги все-таки нужны больше

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Цифра в $1 трлн пленяет воображение. Многие (или уже немногие?) помнят, как в июне 2008 г., когда цены на нефть стремительно росли, а «Газпром» властвовал на газовом рынке Европы и стоил около $360 млрд, его предправления Алексей Миллер говорил, что в течение 7-8 лет капитализация монополии достигнет этой умопомрачительной отметки. И она будет «глобальной корпорацией с российскими корнями».

А в ноябре 2007 г. PetroChina на один день получила капитализацию в $1 трлн – благодаря размещению допэмисии на Шанхайской бирже (в дополнение к акциям в Гонконге и Нью-Йорке) и скачку котировок в первый день почти в три раза из-за ажиотажной скупки акций китайцами на пике их первого фондового пузыря.

Apple, которая 2 августа 2018 г. получила капитализацию в $1 трлн не в мечтах и не в результате рыночного казуса, во время тех двух событий стоила около $160 млрд.