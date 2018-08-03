Apple вошла в пятерку лидеров по продажам ноутбуков в России

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Apple вошла в первую пятерку вендоров по продажам ноутбуков в России Антон Тушин / ИТАР-ТАСС

В первом полугодии этого года Apple оказалась на пятом месте по розничным продажам ноутбуков в России, заняв 6,1% рынка этих устройств в штуках. С первого по четвертое места заняли Lenovo, HP, Asus, и Acer соответственно – их доли в продажах ноутбуков в первом полугодии составили 22%, 21%, 19% и 17%. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Сотрудник одной из розничных сетей подтвердил эти данные. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует что Apple сместила с пятого места другого американского производителя ноутбуков – Dell: в январе - июне 2018 г. его доля на рынке составила 5,5%. Годом ранее Apple и Dell занимали 4% и 6% российского рынка ноутбуков в натуральном выражении.

Подтверждает данные и коммерческий директор объединенных «Связного» и «Евросети» Дагмара Иванова. Доля ноутбуков Apple выросла и в денежном выражении. По итогам первого полугодия 2018 г. она составила 16% против 11% годом ранее, передала она «Ведомостям». Наибольший рост ноутбуки Apple показали в ценовом сегменте более 69 000 руб., рассказывает Иванова. Их доля среди всех брендов в данном сегменте в первом полугодии оказалась наибольшей — 53%.

Данных по второму полугодию 2017 г. в материалах, которые изучили «Ведомости», нет. Apple впервые поднялась на пятое место по продажам ноутбуков в штуках в декабре прошлого года, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. В I квартале 2018 г. Dell и Apple шли по продажам практически бок о бок, а во II квартале Apple вырвалась вперед, говорит этот человек.