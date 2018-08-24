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Google ввел «самоуничтожающиеся» электронные письма для всех пользователей

Функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google. Об обновлении сообщает Cnet со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто использует почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет. Настройки позволят пользователям запрещать пересылать отдельные письма другим людям, копировать или распечатывать содержащийся в них текст.

Кроме того, Gmail разрешил редактировать уже отправленные письма для мобильных устройств. Теперь пользователи смогут поправить опечатки или вовсе удалить уже отправленное письмо. Компания анонсировала новые функции в начале года. Письма, которые можно удалять у получателя, появились в новом Confidential Mode. На своей странице компания объясняет, как активировать обновление. Журналисты CNBC испытали, как оно работает.

В обновленной версии Gmail появилась также расширенная боковая панель, упрощающая пользователям навигацию и постановку задач в приложении. Эта функция позволяет быстро открыть боковую панель приложений Google, таких как «Задачи» и «Календарь», чтобы пользователи могли редактировать список дел или добавлять собрание в свое расписание, не покидая почтовый ящик, уточняется в блоге G Suite.