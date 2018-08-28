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МТС продлила партнерское соглашение с Vodafone

МТС и Vodafone продлили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2020 г., следует из совместного сообщения компаний.

В 2008 г. они договорились о совместных закупках, разработке и продвижении новых продуктов, сотрудничестве при проектировании и строительстве сетей. К этому добавится обмен опытом и совместные разработки в сфере интернета вещей, больших данных, системной интеграции и ОТТ-сервисов, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Каков экономический эффект от сотрудничества с Vodafone, он не сказал.

За последние шесть лет партнерство с Vodafone позволило МТС сэкономить около 120 млн евро на закупках оборудования и программного обеспечения, отмечает источник «Ведомостей», близкий к российскому оператору.

В 2015 г. партнерство с Vodafone позволило МТС на Украине провести ребрендинг: «дочка» оператора «МТС Украина» перешла под бренд Vodafone. Исполнение «МТС Украина» денежных обязательств по брендинговому соглашению гарантировала МТС – максимум на 11,2 млрд руб., рассказывал тогда представитель оператора. Сумму сделки ее участники не раскрыли. Кроме того, МТС и Vodafone обязались развивать сети третьего поколения на Украине, сообщали ранее операторы.