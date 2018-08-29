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Reuters рассказал о проекте Ирана по оказанию влияния на пользователей соцсетей

Десятки аккаунтов и 10 сайтов иранского происхождения являются частью проекта Тегерана по оказанию влияния на пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, выяснил Reuters. Ранее об иранской кампании в сети заявил Facebook.

На прошлой неделе Facebook удалил 652 страницы, связанные с Ираном и Россией. В соцсети поясняли, что выявить подозрительные страницы удалось, благодаря информации фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Именно она сообщила о существовании сети Liberty Front Press, связанной с властями Ирана.

Та же FireEye и израильская ClearSky подтвердили выводы Reuters. Эксперты заявили, что выявленная агентством сеть сайтов и учетных записей, называемая Международным союзом виртуальных СМИ (IUVM – International Union of Virtual Media), является частью той же сети, о которой сообщали в Facebook, Twitter и Alphabet.

IUVM продвигает в интернете контент иранских государственных и проправительственных СМИ, часто скрывая первоисточник информации. Настоящими поставщиками контента зачастую являются Iran Press Press, информационное агентство FARS и телекомпания «Аль-Манар», которая поддерживается союзником Ирана – мусульманской группой «Хезболла».

«Это крупномасштабный амплифер (сервис для отложенной публикации и аналитики в соцсетях) для иранских государственный СМИ», - пояснил Бен Ниммо, старший партнер Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab. «Это показывает, насколько легко можно запустить операцию по оказанию влияния онлайн, даже при низком уровне навыков. Иранская операция опиралась на количество, а не качество, но она оставалась неизменной в течение многих лет», отмечает эксперт.