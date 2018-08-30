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Apple купил разработчика «голографических» линз

Компания Apple купила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой «умного голографического стекла», сообщает Financial Times.

Эта сделка, как и несколько других, указывает на то, что гарнитура дополненной реальности «до сих пор находится в разработке как потенциальный преемник iPhone», отмечает газета. У Apple уже два года есть «секретная команда», которая работает над «умным стеклом», сказали FT знакомые с ситуацией источники.

Apple подтвердил покупку Akonia, однако отказался от дальнейших комментариев. «Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - отметила компания.

Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-ых работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили «десятки миллионов долларов» в исследования и разработку и в 2012 году основали стартап.

На сайте Akonia характеризует себя как «мировой лидер в области систем и материалов для голографии». У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности. В 2016 году гендиректор стартапа Кен Андерсон заявил, что компания верит, что «может решить проблему окуляра, которое располагается прямо напротив глазного яблока».