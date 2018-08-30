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Усков назвал смену собственников Forbes победой редакции

Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», считает бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в Facebоok.

«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость. Было трудно, иногда казалось, что все это зря и ничего не получится», — заявил Усков.

Он поблагодарил редакцию американского Forbes за поддержку. «Я рад, что в качестве своего российского партнера они выбрали именно Магомеда Мусаева, который сразу же предложил нам создать институт независимых директоров», — отметил Усков. По его мнению, Мусаев рискует, приглашая Николая Мазурина на позицию главного редактора, а самого Ускова — на должность редакционного директора журнала.

Как стало известно в четверг, новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Издателем журнала вновь станет Наталия Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора назначен Мазурин, редакционным директором станет Усков, ранее уволенный предыдущим владельцем издания Александром Федотовым.

Усков был уволен с позиции главного редактора Forbes в июне за неудовлетворительное качество работы. Исполняющим обязанности главного редактора был назначен Мазурин.