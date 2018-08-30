Новым владельцем российского Forbes стал Магомед Мусаев
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Новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к изданию. Мусаев не ответил на звонки «Ведомостей», представитель издательского дома ACMG, который до сих пор издавал Forbes в России, от комментариев отказался.
Представитель Федотова подтвердил «Ведомостям», что Мусаев купил у него 100% акций АО «Ас рус медиа», компании-издателя Forbes. Издателем журнала вновь станет Наталья Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора вновь назначен Николай Мазурин, редакционным директором станет Николай Усков, ранее уволенный с должности главного редактора Федотовым.
Гандурина и Усков согласились отозвать свои иски к компании, а Федотов - отозвал свой иск к Ускову, указано в сообщении ACMG.
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