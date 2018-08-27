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Суд принял иск издателя российского Forbes к экс-главреду журнала

Останкинский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства владельца ACMG, издающей российский Forbes, Александра Федотова к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову.

«Федотов устранил нарушения, требовавшие исправления. Исковое заявление принято к производству», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Досудебная подготовка по делу назначена на 1 октября в 15.00 мск.

Ранее суд оставил без движения заявление Федотова из-за допущенных при его подаче процессуальных нарушений и дал истцу срок до 23 августа для их устранения.

Федотов просит суд признать, что Усков разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил его (Федотова) честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет об интервью Ускова телеканалу «Дождь» 14 июля. Материальные требования Федотова символические и составляют 1 рубль.

Усков был главным редактором Forbes с января 2016 г. до июня 2018 г. Его уволили из-за неудовлетворительного качества работы, систематического нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции», объясняли в ACMG. По словам представителя компании, Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, но неоднократно делал это.

Усков расценивал свое увольнение как часть давления на редакцию. Он в свою очередь подал иск на издателя журнала, потребовав восстановления в должности и компенсаций.

После увольнения Ускова исполняющим обязанности главного редактора был назначен Николай Мазурин, но он в этой должности проработал недолго. В отставку Мазурин был отправлен сразу после того, как пожаловался в прокуратуру Москвы в связи с исчезновением из августовского печатного номера журнала статьи «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.