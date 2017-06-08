Владелец издателя Forbes в России выиграл суд у бывшего топ-менеджера

Ганлурира (на фото в центре) сообщила «Ведомостям», что будет оспаривать решение Валерий Левитин/Коммерсантъ

Пресненский районный суд встал на сторону акционера издательского дома ACMG Александра Федотова в споре с бывшим топ-менеджером.

В суде бывший вице-президент издательского дома ACMG Наталья Гандурина требовала восстановить ее в прежней должности в компании. Ее представитель на судебном заседании рассказал, что Федотов попросил ее написать заявление об уходе по собственному желанию, сославшись на то, что нашел другого топ-менеджера. Гандурина отказалась, так как имеет право расторгнуть договор по соглашению сторон, от чего отказался Федотов. Но через несколько дней Федотов расторг с ней договор, сославшись на ее отсутствие на рабочем месте.

В тот день Гандурина находилась на деловом мероприятии в Посольстве Великобритании и на деловых встречах, уточнила она.

В суде представителя Федотова предоставил копию акта, в котором было указано, что 19 декабря Гандурина отсутствовала на рабочем месте. Акт был подписан самим Федотовым и его помощницей Ольгой Ивко, сказал представитель Федотова. Впрочем оригиналы акта представители Федотова не предоставили.

Сам Федотов, которого суд вызвал в качестве свидетеля, заявил, что составил этот акт после того, как Ивко несколько раз сообщила ему, что Гандуриной нет на месте. Ивко, также выступавшая в качестве свидетеля, подтвердила это. О намеченных мероприятиях Гандурина уведомила акционера по электронном почте, сказала она.

Ганлурира сообщила «Ведомостям», что будет оспаривать решение.

Издательский дом (ИД) ACMG основан бизнесменом Александром Федотовым в 2008 г., в том числе выпускает в России журналы Forbes, Numero, L’Officiel, GEO и др. На прошлой неделе Пресненский районный суд частично удовлетворил иск Гандуриной к ACMG, и к компании «Ас рус медиа». В итоге суд постановил взыскать в пользу бывшего руководителя «Ас рус медиа» 4 млн руб. компенсации и 50 000 руб. морального ущерба.