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Еще один топ-менеджер объявил об уходе из Tesla

Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN.

Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN. Последним рабочим днем топ-менеджера будет 7 октября.

Маканир объяснил свое решение желанием перейти на должность финансового директора в другую компанию. Однако он не стал раскрывать новое место работы.

«Я действительно ценю проведенное в Tesla время, я очень уважаю своих коллег и работу, которую они делают, но это возможность, которую я не могу упустить», — заявил он.​

На прошлой неделе об уходе из Tesla объявили главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров компании Габриэль Толедано. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – пояснил Мортон (цитата Bloomberg). По его словам, высокая нагрузка является единственной причиной ухода. Толедано устроилась на работу в компанию в мае 2017 г. В августе она ушла в отпуск, после него Толедано решила уволиться. В июле старший вице-президент Tesla по инженерной работе Даг Филд решил покинуть компанию после пяти лет работы. До этого член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел в конкурирующую компанию Waymo.