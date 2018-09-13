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Акции Apple подешевели после презентации новых iPhone

Новинки iPhone, представленные накануне Apple, не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ. Накануне – в день презентации – стоимость акций достигала $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн ($207,05).

Основные параметры презентации стали известны еще в конце августа. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже тогда стало понятно, что обновление будет не революционным, а эволюционным, и что внешний вид новых iPhone окажется схожим с флагманской моделью iPhone X.

Накануне компания представила три модели: iPhone XS Max – самый большой iPhone с 6,5 дюймов против 5,8 дюймов у iPhone X, iPhone XS и iPhone XR.- бюджетную версию iPhone X.