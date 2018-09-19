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Alphabet вложился в конкурента сервиса для разработчиков от Microsoft

Фонд GV, принадлежащий Alphabet (материнская компания Google), поучаствовал в раунде финансирования платформы для разработчиков GitLab, сообщает агентство Bloomberg. Всего стартап привлек $100 млн при оценке $1,1 млрд. Раунд возглавил фонд Iconiq Capital, управляющий в том числе деньгами Марка Цукерберга. В нем принял участие действующий акционер GitLab Khosla Ventures.

Полученные инвестиции GitLab планирует направить на создание платформы, работающий по модели «все в одном». Проект должен избавить клиентов сервиса от необходимости интегрировать различные подобные сервисы для разработчиков, таких как GitHub, New Relic, Jira и BlackDuck.

Компания GitLab была создана в 2014 г. украинским программистом Дмитрием Запорожцем. В 2017 г. американский журнал Forbes включил его в ежегодный рейтинг «30 Under 30» самых заметных персон моложе 30 лет. Всего за время работы компания привлекла, по данным Crunchbase, $145 млн. Среди ее клиентов — Intel, Alibaba Group и Nasdaq. В штате компании работают 350 человек. Bloomberg отмечает, что у GitLab нет офисов, ее сотрудники работают удаленно по всему миру.

GitLab, как и GitHub, использует свободную систему с открытым исходным кодом для управления - Git. Она позволяет разработчикам одновременно работать над одним и тем же программным обеспечением, не мешая друг другу. Венчурный фонд Alphabet уже инвестировал в GitLab в предыдущем раунде финансирования, который состоялся в 2017 г. Сам Alphabet интересовался покупкой основного конкурента стартапа — компанией GitHub, однако последнюю в июне купил Microsoft. Сумма сделки составила $7,5 млрд.

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